İbrahim Tatlıses isyan etti: Ben bitti demeden bitmez

İbo Show'la 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların ilk muayenesinin ardından Tatlıses'e stent takılması kararlaştırıldı. Ancak bu operasyon, herkesten gizli tutuldu.

Video paylaştı

Son olarak Bazı sosyal medya hesapları 'İbrahim Tatlıses öldü' haberleri paylaşılınca ünlü türkücü isyan etti. Instagram hesabından bir video paylaşan Tatlıses, "5-6 gündür aleyhimde çıkan bir takım şeyler beni çok üzdü. Ben kendim için üzülmüyorum, beni sevenler için üzülüyorum. Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek" dedi.

"Ben bitti demeden bitmez"

50 senedir kendisinin kullanıldığını söyleyen Tatlıses, "Böyle şeyler yapmayın, 'yok öldü, yok kalp krizi geçirdi' ne kriz var ne ölme var. Dimdik ayaktayım Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın! 50 sene oldu hala kullanıyorsunuz. Allah öldü demeden ölünmez ben bitti demeden bitmez" ifadelerini kullandı.