Magazin İbrahim Tatlıses'in 12 yıl sonra vereceği konserin biletleri 2 saatte tükendi!

İbrahim Tatlıses'in 12 yıl sonra vereceği konserin biletleri 2 saatte tükendi!

Magazin

İbrahim Tatlıses'in 12 yıl sonra vereceği konserin biletleri 2 saatte tükendi!

İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra çıkacağı Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserlerini sold out ile açtı. 23 Eylül’de sahne alacak olan Tatlıses’in biletleri satışa çıkar çıkmaz 2 saat içinde tükendi. Biletlerin satıldığı Mobilet’in yoğunluktan dolayı sistemi kitlendi.

14 Eylül 2021, Salı 23:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçtiğimiz yıl ‘İbo Show’ ile muhteşem bir dönüş yapan imparator, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konseri ile de bir ilke imza attı. Konserin ilan edilmesinin hemen ardından biletler dakikalar içerisinde tükendi. 

Tatlıses, tek gala olan Kuruçeşme Açıkhava konserini yoğun istek üzerine iki gün daha uzattı. İbrahim Tatlıses, üç gün üst üste Kuruçeşme Açıkhava’da sahne alacak. 

Poll Production organizasyonu ile Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde sevenleriyle buluşacak olan Tatlıses hayranları, imparator ve şarkılarıyla hasret giderecek.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Hayat nedir?
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Sürpriz şahit
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Yaş farkı aşılır aşk farkı aşılmaz
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
13 Eylül haftasına astrolojik bakış: Hesabınızı iyi yapın
Öner Döşer
Hande Kazanova
13 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Düşün yakalarından
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Her yerde maske var, yerlerde maskeler…
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Sporla hayatı değişenlerin ilham veren hikayeleri
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Acun Ilıcalı'dan "Hadise" açıklaması: Yerine yeni bir isim düşünüyoruz