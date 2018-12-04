Ahmet Selçuk İlkan'ın 41.sanat yılı kutlaması ve yeni çıkacak olan albümünün lansmanı dün akşam Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

30'a yakın sanatçının sahne aldığı lansmanın çok özel bir de konuğu vardı. İbrahim Tatlıses, Ahmet Selçuk İlkan'ın 41.sanat yılı kutlamasına İzmir'den görüntülü bağlantı ile katıldı.

Tatlıses'in canlı bağlanmasıyla salonda kopan alkış tufanı karşısında sanatçı gözyaşlarına hakim olamadı.

''İBO SHOW'U YENİDEN YAPMAK İSTİYORUM''

'Biz Ne Ayrılıklar Görmüş Adamız' adlı parçası arka planda çalınan sanatçı ''Buradan kanallara sesleniyorum. İbo Show'u yeniden yapmak istiyorum.'' dedi.

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi televizyondaki programı İbo Show'dan çıkışta Maslak'ta silahlı saldırıya uğramıştı. Uzun süren tedaviden sonra hayata dönmüştü.















