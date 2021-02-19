Magazin İbrahim Tatlıses'in yeni imajı İbo Show'a damgasını vuracak

İbrahim Tatlıses'in yeni imajı İbo Show'a damgasını vuracak

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İbrahim Tatlıses'in yeni imajı İbo Show'a damgasını vuracak

9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, efsane programı İbo Show'la her cumartesi akşamı izleyici ile buluşuyor. İbo Show'un 21 Şubat Cumartesi günü ekrana gelecek olan yeni bölüm tanıtımında Tatlıses'in saçlarındaki değişiklik dikkat çekti. Tatlıses'in yeni imajını görenler, "O eski halinden eser yok şimdi" dedi.

19 Şubat 2021, Cuma 11:27 Son Güncelleme:
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Ekranlara döndüğü günden beri gündemden düşmeyen İbo Show'un 14. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Her cumartesi günü Star TV ekranlarında yayınlanan programda dikkat çeken bir ayrıntı da vardı. 9 yıllık aradan sonra İbo Show ile ekranlara dönen Tatlıses imaj değişikliğine gitti. Saçlarıyla yeni bölüme damga vuracak olan Tatlıses, adeta 10 yaş gençleşmiş görünüyordu.

İBO SHOW'UN 14. BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un merakla beklenen yeni bölümünün konukları da fragmanın yayınlanmasıyla birlikte belli oldu. İbo Show'un 14. bölüm konukları; Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe.

İBO SHOW'UN 14. BÖLÜM FRAGMANI

9 yıl aradan sonra bir süre önce tekrar izleyici ile buluşan İbo Show'un fragmanı:

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