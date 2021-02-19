Ekranlara döndüğü günden beri gündemden düşmeyen İbo Show'un 14. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Her cumartesi günü Star TV ekranlarında yayınlanan programda dikkat çeken bir ayrıntı da vardı. 9 yıllık aradan sonra İbo Show ile ekranlara dönen Tatlıses imaj değişikliğine gitti. Saçlarıyla yeni bölüme damga vuracak olan Tatlıses, adeta 10 yaş gençleşmiş görünüyordu.

İBO SHOW'UN 14. BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un merakla beklenen yeni bölümünün konukları da fragmanın yayınlanmasıyla birlikte belli oldu. İbo Show'un 14. bölüm konukları; Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe.

İBO SHOW'UN 14. BÖLÜM FRAGMANI

9 yıl aradan sonra bir süre önce tekrar izleyici ile buluşan İbo Show'un fragmanı: