İbrahim Tatlıses'ten 3'te 3! Muhteşem final!
Arabesk müziğin yaşayan efsanesi İbrahim Tatlıses, 3 gün üst üst sahne aldığı Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserler serisini önceki akşam muhteşem bir finalle sonlandırdı. İlk 2 günde biletlerin tükendiği konserler serisinin 3’üncü gününde de kural değişmedi. Konserin başlamasına saatler kala biletlerin tükenmesiyle imparator bir kez daha Kuruçeşme Açıkhava’yı tıka basa doldurdu.
26 Eylül 2021, Pazar 09:07 Son Güncelleme:
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‘İmparator’ tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, ‘Yalan’ şarkısıyla konserini başlattı. ‘Bebeğim’, ‘Haydi Söyle’, ‘Sarhoş’ gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendiren Tatlıses, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Konserin ortasında oğlu İdo’yu sahneye alan İbrahim Tatlıses, misafirler arasında bulunan Derya Tuna’ya ‘Deryalım’ şarkısını söyledi.
İbrahim Tatlıses’i son gün dinlemeye gelenler arasında Derya Tuna, oğlu İdo, gelini Yasemin Şefkatli ve Buket Aydın da vardı.
DUYGUSAL SÜRPRİZ!
Konser sonunda sahneden inen İbrahim Tatlıses, büyük bir sürprizle karşılaştı. Ekibinin hazırladığı Tatlıses figürlü pasta ve dünden bugüne İbrahim Tatlıses fotoğrafları sanatçıyı ağlattı. Alkışlarla karşılanan Tatlıses, 3 günlük konser başarısını ekibiyle kutladı.