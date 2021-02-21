Uğradığı silahlı saldırı nedeniyle uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşkınlık yarattı. İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddialara ortaya atıldı.





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'Sizin bildiğiniz İbo'nuz değişmez'

Ünlü sanatçı estetik haberlerine sert çıktı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tatlıses, değişen görüntüsünü böyle açıkladı:

Ne botoks ne saç ektirme... Hepsi uydurma... Ben şimdiye kadar neydiysem yine oyum.

Merak etmeyin İbo sizin bildiğiniz İbo'nuz değişmez.

Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur.



