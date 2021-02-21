Magazin İbrahim Tatlıses'ten estetik haberlerine sert yanıt

İbrahim Tatlıses'ten estetik haberlerine sert yanıt

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İbrahim Tatlıses'ten estetik haberlerine sert yanıt

9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelmeye başlayan İbo Show'un bu haftaki tanıtımına İbrahim Tatlıses'in yeni imajı damga vurdu. Tanıtımda bambaşka görünen İbrahim Tatlıses'in saçları ve yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü sanatçı, estetik iddialarına sert çıktı.

21 Şubat 2021, Pazar 08:23 Son Güncelleme:
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Uğradığı silahlı saldırı nedeniyle uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşkınlık yarattı. İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddialara ortaya atıldı.



'Sizin bildiğiniz İbo'nuz değişmez'

Ünlü sanatçı estetik haberlerine sert çıktı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tatlıses, değişen görüntüsünü böyle açıkladı: 

Ne botoks ne saç ektirme... Hepsi uydurma... Ben şimdiye kadar neydiysem yine oyum.

Merak etmeyin İbo sizin bildiğiniz İbo'nuz değişmez.

Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur.

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