Türkiye İbrahim Zarap'ın darp ettiği kadın taburcu oldu

İbrahim Zarap'ın darp ettiği kadın taburcu oldu

Türkiye

İbrahim Zarap'ın darp ettiği kadın taburcu oldu

Samsun'da eski eşi İbrahim Zarap tarafından sokak ortasında darp edilen E. M. tedavisinin ardından taburcu oldu.

12 Mart 2021, Cuma 12:48 Son Güncelleme:
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İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada E.M.'ye tekme- tokat saldırdı. Zarap, yere yığılan E.M.’yi dövdüğü anlar çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen E.M., tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 5 gün sonra taburcu oldu. E.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA


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