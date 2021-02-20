Türkiye İbranice yazılı ve şeytan figürleri olan piton yılanı derisini satmaya çalışırken yakalandılar
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İbranice yazılı ve şeytan figürleri olan piton yılanı derisini satmaya çalışırken yakalandılar

Türkiye

İbranice yazılı ve şeytan figürleri olan piton yılanı derisini satmaya çalışırken yakalandılar

Gaziantep'te üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürleri bulunan ve tarihi eser niteliğinde olan piton yılanı derisi ele geçirildi. Piton yılanı derisini satmak isteyen iki kişi de suç üstü yakalandı.

20 Şubat 2021, Cumartesi 10:58 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı yılan derisini satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda M.K. ve M.E'nin elinde bazı tarihi eserlerin olduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler M.K. ve M.E'yi müşteri beklerken suç üstü yakaladı.



Adreste arama yapan ekipler, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen üzerinde şeytan figürleri olan İbranice yazılı 340 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

AA


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