Türkiye İç Anadolu için 'toz fırtınası' uyarısı yapıldı

İç Anadolu için 'toz fırtınası' uyarısı yapıldı

Türkiye

İç Anadolu için 'toz fırtınası' uyarısı yapıldı

Meteoroloji, gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası olacağını duyurdu. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

12 Ocak 2021, Salı 16:37 Son Güncelleme:
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TRT Haber'in haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli 90-100 km/sa) bekleniyor. 

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İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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