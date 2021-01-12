İç Anadolu için 'toz fırtınası' uyarısı yapıldı

TRT Haber'in haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli 90-100 km/sa) bekleniyor.

İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.







