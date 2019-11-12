İç çamaşırı alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Pamuklu kumaşlardan vazgeçmeyin!

İç çamaşırı satın alırken ilk olarak ürünün kumaşına dikkat edin. Doğal yapısıyla cildin nefes almasına yardımcı olan pamuksu iç giysi ürünleri sağlık açısından bizlere büyük avantaj sağlıyor. İç giyimde sıklıkla tercih edilen ve şık duruşuyla ilgi çeken sentetik ve naylon kumaşlı ürünlerden ise kesinlikle uzak durun. Deri solunumunu engelleyen bu kumaş türleri özellikle hassas cilde sahip olan kişilerde kaşıntı, pişik, alerji ve egzama gibi cilt rahatsızlıkları oluşturuyor. Bu nedenle pamuklu olmayan iç giyim ürünlerinin yalnızca özel günlerde kullanılmasına özen gösterin.

Doğru beden seçimi çok önemli

İç giyim ürünlerinde kendi beden ölçümüze uygun olan parçaları seçmemiz hem sağlık hem de konfor açısından oldukça önemli. Kendi bedenimizi tam olarak bilmememiz ve bu nedenle dar ürünleri tercih etmemiz vücudumuzda rahatsızlık yaratırken, birtakım sağlık sorunlarına da neden oluyor. Vücudu sıkıca saran ve hava dolaşımına izin vermeyen ürünler nemi tende sabit tutarak, ciltte bakteri ve enfeksiyon oluşmasına zemin hazırlıyor. Aynı zamanda çok sıkı olan iç çamaşırlar sürtünme ve tahriş gibi sorunlar oluşturarak bizlerin rahat hareket etmesini engelliyor. Bu nedenle iç giyim ürünleri alırken bedeninize en uygun parçaları seçmelisiniz. Eğer bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığınızı düşünüyorsanız, alışveriş sırasında ilgili kişilere danışabilirsiniz.

Renkli iç giyim ürünlerine dikkat!

Renkli ve eğlenceli desenli iç giysiler genellikle en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Her ne kadar hoş ve şık görünse de bu ürünlerin üretiminde kullanılan boyaların sağlık için risk taşıdığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tekstil boyalarının içinde bulunan ve kanserojen maddeler içeren azo boyar maddeler ter ile vücuda girerek, kanser gibi ciddi sağlık sorunları yaratıyor. Bu nedenle iç giyimde kanserojen madde içeren ürünlerden kesinlikle uzak durun. Sağlığa zararlı kimyasal maddelerin kullanılmadığı ve azo testinden geçen ürünleri tercih edin.

Öneri:

Yukarıdaki sağlık kriterlerine uyan Yeni İnci'nin, iç çamaşırlarını tercih edebilirsiniz. İşte ürünler ve fiyatları...

-Pamuklu, destekli basic sütyen: 48, 50 TL

-Pamuklu, kadın slip külot: 26, 50 TL

-Erkek pamuklu boxer: 29, 40 TL

-Erkek pamuklu atlet: 32, 50 TL