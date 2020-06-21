Rusya’nın Tula kentinde bir hemşirenin, iç çamaşırı ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi olay yaratmış ve tüm dünyada manşetlere taşınmıştı. Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için, hemşire hakkında soruşturma başlatılmış ve uyarı cezası verilmişti. Ülkede tepkilere neden olayın ardından, hastanede giyim kurallarına uyulmasının daha sıkı kontrol edileceği açıklanmıştı.

Hemşire kendini savunarak çok zor şartlar altında çalıştıklarını, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığı bu şekilde hareket ettiğini söylemişti. Özür dilediği ifade edilen hemşirenin ismi ise açıklanmamıştı. Tüm dünyada olay yaratan hemşirenin adının Nadia Zhukova olduğu ortaya çıkmıştı.

23 yaşında olduğu öğrenilen Nadia hemşire, aldığı tepkilerin ve uyarı cezasının ardından bir kesimin de desteğini kazanmıştı. Tula Bölge Klinik Hastanesi'nde yaşanan olay sonrası, hastaların sağlık görevlilerin fotoğrafını çekmemesi için bir de kampanya başlatılmıştı.





Modelliğe başladı

"Fotoğrafın nasıl bu kadar hızla yayıldığını anlayamadım. Mesaim bitip de evime döndüğümde internette her yerde fotoğrafım dolaşıyordu" diyen hemşire, bir spor markasının yüzü oldu ve modelliğe başladı.

Bir yandan hemşireliğe devam eden Nadia, modellik de yapacak. Tıp eğitimine devam etmeyi de planlayan genç hemşire, doktor olmak istediğini söylüyor.

Medikal eğitimini Ryazan Tıp Devlet Üniversitesi'nde tamamlayan Nadia, olay hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, genç hemşirenin mesai arkadaşlarından biri, "Biz galerinizdeki fotoğraflar değiliz, fotoğraflarımızı çekmekten vazgeçin" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Tula News'a konuşan bir vatandaş, Nadia'ya kızmanın yersiz olduğunu ve esas yapılması gerekenin, hastaneyi yeterince serin tutmayan hastane yönetimine kızmak olduğunu ifade etmişti.

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