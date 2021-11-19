Türkiye İçerde astım hastası babası varken oturduğu evi ateşe verdi

İçerde astım hastası babası varken oturduğu evi ateşe verdi

Türkiye

İçerde astım hastası babası varken oturduğu evi ateşe verdi

Maltepe'de Serkan Hatun isimli kişi içerde astım ve kalp rahatsızlığı bulunan babası varken evi ateşe verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri baba Fahri Hatun'u dışarı çıkardı.

19 Kasım 2021, Cuma 13:50 Son Güncelleme:
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Maltepe'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, oturduğu evi ateşe verdi. Evdeki astım ve kalp rahatsızlığı olan baba ise yangın sırasında polis ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

Esenkent Mahallesi, Göksun Sokak'ta bulunan iki katlı evde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen Serkan Hatun oturduğu evi ateşe verdi. O sırada astım ve kalp rahatsızlığı bulunan baba Fahri Hatun'da evdeydi.

Dumanların evi kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve mahalle sakinleri Fahri Hatun'u dışarı çıkardı. Hatun'a ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Evi ateşe verdiği iddia edilen Hatun polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

"BABASI DAHA ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ"

Köpeklerinin sesinden dolayı sokağa çıktığını belirten mahalle sakini Mine Oy, "Duman vardı içeride. Babası daha önce kalp krizi geçirmişti. Çocuk da sinir anında çakmağı mı çaktı bilmiyorum." dedi.



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