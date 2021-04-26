Merkür-Venüs kavuşumu

Haftaya kesinleşen Merkür-Venüs kavuşumunun etkileriyle başlıyoruz. Geçen hafta da bu kavuşumun etkilerinden bahsetmiştik ve kavuşum Satürn ile kare yapmaktaydı. Bu hafta Boğa burcunun 13 derecesinin sonlarında gerçekleşecek kavuşum yine Satürn karesi etkisini taşıyacak ama gittikçe azalan bir şekilde, hafta ortasına doğru bu etki tamamen geçmiş olacak. Venüs iyicil kabul edildiğinden Merkür ile kavuşumu işleyişi kolaylaştırıcı ve düzenleyici etkiler bırakacak. Satürn karesinin etkilerini hissedeceğimiz hafta başında hormon ve kan şekeri dengesizlikleri, işitme ve konuşma sorunları, kemiklerle, dişlerle, eklemlerle ve deriyle ilişkili sorunlar görülebilir. Venüs toplardamarlarla ilişkili görüldüğünden, hem Satürn'ün durdurucu, engelleyici etkisiyle, hem de dolunay dönemi etkisiyle özellikle bacaklarda şişlikler, varisler artabilir. Özellikle hafta başında dolaşımı destekleyici bacak hareketlerini, basamak egzersizlerini, dolaşım egzersizlerini ihmal etmeyelim. Sabit oturmak ya da ayakta sabit durmak durumunda kaldığımızda muhakkak işimize ara verip, dolaşalım, bacak egzersizleri yapalım.

Akrep dolunayında T-kare

Bu hafta şahit olacağımız Akrep dolunayında Güneş Uranüs'ü de yanına alacak ve Boğa'daki Güneş, Uranüs, Venüs ve Merkür dizilimi Ay'ı karşısına alıp, Satürn ile de kare yapacak. Kısacası bir köşesinde Ay, bir köşesinde Satürn, üçüncü köşesinde de Güneş-Uranüs-Venüs ve Merkür olan bir T-kare oluşacak. Mars'ın Güneş ve Ay'a uyumlu olması dolunayın ve T-karenin etkilerini daha aktif hissetmemize neden olabilir.

Dolunay haritasında T-kare etkisi

Aslan özelliklerini kullanalım

T-kare sert etkili bir açı kalıbı, ama daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz gibi gezegen bulunmayan alandaki burcun ve evin özelliklerini kullanarak sert etkilerden kaçınabiliriz. Dolunayda boş alan Aslan burcuna denk geliyor. Aslan burcu cömertliği ve kendisiyle barışıklığı ile tanınan bir ateş burcu. Bu hafta hem ateş elementi özelliklerini, hem de Aslan burcunun yaratıcılığını, samimi cömertliğini ve kendisi ile barışıklığını kullanmaya çalışalım. Kendimizi suçlamaktan kaçınmak bunun ilk basamağı. Her şeyden önce kendimizle barışık olalım. Cömertlik konusunda da yarış etmek iyi gelecek; hem kendimizi daha iyi hissedeceğiz, hem de çevremizle daha fazla ilgilenmiş ve toplumsal barışa katkıda bulunmuş olacağız. Doğum haritamıza göre Aslan burcunun ev konumu da göz önüne alınabilir, ama yalnızca bu saydıklarımız bile çok daha iyi hissetmemize yardım edecek.

Dolunay haritasında ateş elementinde temel gösterge yok, haliyle ateş elementi eksikliği etkileri de hissedilebilecek. Halsizlik, ilgisizlik, dolaşım ve görme sorunları, öz güven düşüklüğü, hazım ve kalp sorunları, aşırı üşüme ve dikkat sorunları önümüze gelebilir. Kalp ve dolaşımı güçlendirici egzersizler, mutfakta ve oturma alanlarında kırmızı ve canlı renkler ya da objeler kullanmak, canlandırıcı - hareketli müzikler, acı-tuzlu-keskin tatlar, temiz oksijen sağlayacak aktiviteler biraz daha canlı hissetmemize yardım edecek.

Engelleyici etkiler ön planda

Tıbbi astrolojide kavuşumlar da sert açı sayıldığından, Güneş ve Ay hem Uranüs ile hem Satürn ile sert açı içerisinde olacaklar. Güneş-Uranüs kavuşumu çarpıntılara, düzensiz işleyişlere, dengesizliklere neden olabilse de, orta nokta etkileri Satürn'ün engelleyici etkisini daha yoğun hissedebileceğimizi gösteriyor. Orta nokta etkilerinde Satürn hem Güneş, hem Merkür ve Venüs'ü etkiliyor. Tabii ki Ay da tüm bu etkileşimlerden nasibini alıyor. Ay-Uranüs karşıt açısı huzursuzluğa, zihinsel dengesizliğe, sindirim sistemi sorunlarına ve spazmlara işaret ediyor. Satürn'ün etkilerine de topluca değinirsek, duygusal çöküntüler, sindirim sistemi tıkanıklıkları, memede süt bezlerinde tıkanıklıklar, hayatiyette ve vücut direncinde azalma, üşütme nedenli hastalıklar, sinir ve solunum sistemi, eklem, diş, deri ve duyma sorunları önümüze gelebilir. Ay yanlış teşhis ve komplikasyonlarla ilişkili asteroit Apollon ile kavuşum yaptığından sorunlarımızın nedeni ilk planda anlaşılamayabilir, ama Allah'tan bu kısa sürecek bir etki, yaklaşık bir günde geçip gideceğe benziyor. Hafta sonuna doğru Merkür uyumlu açılar yapmaya başlıyor. Önce Neptün, hafta sonunda da Plüton ile yapacağı uyumlu açılar oldukça iyi gelecek. Zihnimiz yeniden canlanacak. Sinir ve solunum sistemi, üst beden incinmeleri çok daha çabuk şifalanacak.

Dolunay şans ve bereket getirsin. Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...