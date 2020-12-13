İçinizi neşeyle dolduracak yeni yıl filmleri

THE CHRISTMAS CHRONICLES 1&2

Sevilen oyuncular Kurt Russell ve Goldie Hawn’u bir araya getiren, Netflix yapımı yeni yıl serisinde Noel Baba’yı görebilmek, hatta kameraya kaydedebilmek için büyük bir maceraya atılan, ancak Noel Baba’nın kaza yapmasına sebep olarak her şeyi tehlikeye atan Kate ve ağabeyi Teddy’nin birbirinden eğlenceli maceralarını izliyoruz. Tam bir aile filmi.

KLAUS

Harika bir Netflix animasyonu olan ‘Klaus’ bizlere bilinmedik bir Noel Baba ve yeni yıl hikayesi anlatıyor. ‘En İyi Animasyon’ dalında Oscar adayı da olan filmde, Smeerensburg'un yeni postacısı olan Jesper, oyuncaklarla dolu bir yerde tek başına yaşayan Klaus ile tanışır. Birlikte oyuncak dağıtmaya başlayan Jesper ile Klaus, dünyanın en mutsuz yeri olan Smeerensburg'u değiştirirken kendileri de bambaşka insanlara dönüşecektir.

DR. SEUSS' HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS / GRINÇ 1&2

Ron Howard’ın imzasını taşıyan ‘Grinç’ filmi, Whoville isimli küçük bir kasabada yaşayan ve tek derdi, güzel hediyeler eşliğinde yeni yılı kutlamak isteyen kasaba halkının, Noel’den nefret eden çirkin, yeşil yaratık Grinç’le mücadelesini anlatıyor. Herkesi Noel’i beklediğine pişman etmek isteyen Grinç rolündeki Jim Carrey, her zamanki gibi harikalar yaratıyor.

HOME ALONE / EVDE TEK BAŞINA

Artık tam bir klasik haline gelen ve birçok devam filmi çekilen ‘Evde Tek Başına’ belki de tüm dünya tarafından bilinen nadir yeni yıl filmlerinden. Çok kalabalık ailesi tarafından Fransa’ya yılbaşı kutlamaya gidilerken evde unutulan küçük Kevin, tek başına evini hırsızlardan korumaya çalışıyor. Yılın bu zamanlarında izlenecek harika bir film.

NEŞELİ HAYAT

Evini geçindirebilmek için bir alışveriş merkezinde Noel Baba kılığında çalışan Rıza’nın başından geçenleri, hem komik hem de hüzünlü bir dille anlatan ‘Neşeli Hayat’, Yılmaz Erdoğan’ın başını çektiği BKM ekibinden alışılmamış bir hikaye anlatıyor seyirciye. Kendi yağında kavrulup hayatına sessizce devam eden sıradan bir adam olan Rıza, Noel Baba olarak akıl almaz şeyler yaşar. Bu film gizli bir yılbaşı hazinesi olarak tarihte yerini güzelce aldı bile.

THE HOLIDAY / TATİL

Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law ve Jack Black’li kadrosuyla göz dolduran ‘Tatil’, yılbaşı tatili için biri İngiltere’de diğeri California’da yaşayan iki kadının bir haftalığına evlerini değiştirmelerini ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. İkisi de kalbi kırık olan kahramanlarımız yeni yılı kucaklarken aşktan yana yaşadıkları şanssızlıklarından da kurtuluyor.