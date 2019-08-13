İçişleri açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Erzincan-Kemah kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan Kemah kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.