İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maske konusunda uyardı

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programına görüntülü bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Normalleşme sürecinde salgının etkilerini unutmamalı, önlemlere uymalıyız. Pazartesi sabahından itibaren maske takmayanlara cezai işlem uygulanacak” açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu, “Aile içi şiddeti bitirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz, şiddeti sona erdireceğiz” açıklamasında bulundu. Soylu, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının önemini canlı yayında anlattı.

Önemli açıklamalarda bulundu

Çocukları siber suçlardan korumak için yeni bir uygulamanın kurulacağını da canlı yayında açıkladı.

Bakan Soylu, terörle mücadelede çok ciddi başarı sağlayan Türkiye’nin izlediği politikaları anlattı. Ayrıca Bakan Soylu, hayvan hakları ve onlar için kurulacak olan özel birim hakkında önemli bilgiler verdi.



