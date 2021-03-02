Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika İstanbul depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika İstanbul depremi açıklaması

Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika İstanbul depremi açıklaması

Olası İstanbul depremiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yapılan tüm bilimsel veriler, İstanbul civarında büyük ve yıkıcı bir depremin uzak olmadığını gösteriyor. 1 yıl sonra, 5 yıl sonra olabilir' dedi.

02 Mart 2021, Salı 12:15 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Olası İstanbul depremine ilişkin Bakan Soylu, 'Yapılan tüm bilimsel veriler, İstanbul civarında büyük ve yıkıcı bir depremin uzak olmadığını gösteriyor. 1 yıl sonra, 5 yıl sonra olabilir' dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Afet riskini tanımlamak, zayıf ve güçlü yönlerimizi bilimsel analizlerle ortaya koymaktır. 2020 yılı depremler ve afetler açısından üzücü bir yıla sahne oldu. Aslında yeni bir şeyler yaşamadık, bir takım döngülerin tekrarı ile karşılaştık. 1900 ile 2000 arasında 70 yıkıcı deprem yaşandı.

İstanbul'un kıymetini anlatmak, nüfusunu, Türkiye'nin tamamına etkisini anlatmak tekrara düşmek olur. Yapılan tüm bilimsel tahlil ve eldeki veriler İstanbul'da yıkıcı bir depremin uzak olmadığını göstermektedir. Bugün burada da olabilir, az sonra da olabilir. 1 yıl sonra, 5 yıl sonra olabilir.

Bu ülke yöneticilerini 24 saat ayakta tutmak zorunda bir ülkedir. Hep beraber hazır olmak zorundayız. Elbette ki zamanı belli değil ama herkes bilmelidir ki biz afet bölgesindeyiz, bu acıları hep birlikte yaşıyoruz.


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