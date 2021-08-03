Türkiye İçişleri Bakanlığı: 2 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 2 örgüt mensubu teslim oldu

Türkiye

İçişleri Bakanlığı: 2 örgüt mensubu teslim oldu

Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

03 Ağustos 2021, Salı 09:23 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 

PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarından birinin 1997 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet gösterdiği,

Diğer örgüt mensubunun da terör örgütünün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 120'ye yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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