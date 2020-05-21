İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
İçişleri Bakanlığı'ndan, saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildiği bildirildi.
21 Mayıs 2020, Perşembe 20:30 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 258 bin 651 kişiye izin verildi.