Türkiye İçişleri Bakanlığı: 9 bin 877 kişiye adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı: 9 bin 877 kişiye adli işlem yapıldı

Türkiye

İçişleri Bakanlığı: 9 bin 877 kişiye adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Seyahat kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı." ifadesi kullanıldı.

31 Mayıs 2020, Pazar 21:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Kontrollü sosyal hayatı öncelemek, bireysel önlemleri uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. Market, AVM, restoran, kuaför, park ve sokak gibi dış mekanlarda maske ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz."

AA


İlgili Haberler
Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladıTürkiye'de salgın ne zaman bitecek? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bu üniversitelerimize çok şey borçluyuz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Fatih modern bir hükümdar, Osmanlı modern bir imparatorluktu
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sakarya'da hortum paniği