İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürdüğü operasyonda bir grup terörist tespit edildi.

Hava desteği sağlanan operasyonda 5 terörist ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

ANKARA (DHA)