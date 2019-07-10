İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında hava destekli sürdürülen operasyon kapsamında 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürdüğü operasyonda bir grup terörist tespit edildi.
Hava desteği sağlanan operasyonda 5 terörist ölü ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
ANKARA (DHA)