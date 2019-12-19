İçişleri Bakanlığı: Bir terörist daha sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, 1'i Almanya, 1'i Fas uyruklu olmak üzere 2 Yabancı Terörist Savaşçı'nın (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi. Bu çerçevede Fas vatandaşı YTS'nin bugün sınır dışı edildiği duyuruldu.
Bu açıklamanın hemen ardından İçişleri'nden aktarılan bilgiye göre Almanya uyruklu bir DEAŞ'lı terörist ülkesine sınır dışı edildi.
Ülkelerine gönderildiler
Bu kapsamda daha önce de Avustralya ve Fransa uyruklu YTS'ler ülkelerine gönderilmişti.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda Avustralya ve Fransa uyruklu YTS'ler ülkelerine sınır dışı edilmiştir."