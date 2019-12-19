İçişleri Bakanlığı: Bir terörist daha sınır dışı edildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi. Bu çerçevede Fas vatandaşı YTS'nin bugün sınır dışı edildiği duyuruldu.

Bu açıklamanın hemen ardından İçişleri'nden aktarılan bilgiye göre Almanya uyruklu bir DEAŞ'lı terörist ülkesine sınır dışı edildi.

Ülkelerine gönderildiler

Bu kapsamda daha önce de Avustralya ve Fransa uyruklu YTS'ler ülkelerine gönderilmişti.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda Avustralya ve Fransa uyruklu YTS'ler ülkelerine sınır dışı edilmiştir."