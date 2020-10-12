Türkiye İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Türkiye

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

12 Ekim 2020, Pazartesi 19:29 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

ANKARA (DHA)


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