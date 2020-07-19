İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Herekol Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
19 Temmuz 2020, Pazar 21:57 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." denildi.
ANKARA (DHA)
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