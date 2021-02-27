Türkiye İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular

Türkiye

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

27 Şubat 2021, Cumartesi 18:45 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden 2 örgüt mensubunun, bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 31’e yükseldiği belirtildi

DHA

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