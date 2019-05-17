İçişleri Bakanlığı: Siirt - Eruh kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Siirt-Eruh kırsalında yapılan Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Eruh ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. AA