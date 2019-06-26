İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Van'ın Çatak ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
OPERASYON SÜRÜYOR
Açıklamada, operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.