Türkiye İçişleri Bakanlığı'nda 'Sevgililer Günü'nü kapsayan kısıtlama genelgesi

İçişleri Bakanlığı'nda 'Sevgililer Günü'nü kapsayan kısıtlama genelgesi

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'nda 'Sevgililer Günü'nü kapsayan kısıtlama genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Sevgililer Günü'nü kapsayan 12-13-14 Şubat tarihleri ile ilgili kısıtlama genelgesi paylaşıldı.

04 Şubat 2021, Perşembe 15:51 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere ek genelge gönderildi. 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamaları kapsıyor.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.


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