İçişleri Bakanlığı, tam kapanma uygulamasının ilk gününde ortaya asılsız şekilde atılan haberlere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, resmi uyarıların ve duyuruların dikkate alınması, asılsız haberlere ilgi gösterilmemesi istendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur.

'ALKOL YASAĞI KALKTI' HABERLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMA

Bugün birçok internet sitesinde, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı'nın açıklamasına dayandırılarak 'alkol yasağı'nın kalktığı öne sürüldü. Bakanlık, kapanma süresince vatandaşların kafasını karıştıran bu açıklamayı yaşanladı, benzer haberlere itibar edilmemesini istedi.