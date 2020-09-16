İçişleri Bakanlığı, "22 Ağustos tarihinden itibaren bu yana izolasyon koşullarına uyum için belirlenen kuralların uygulanmasına yönelik 3 milyon 373 bin 336 denetim gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı. Denetimlerde 9 bin 974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandı, 178 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada il/ilçe salgın denetim merkezlerince faaliyete başladıkları 22 Ağustos 2020 tarihinden bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler için belirlenen kuralların uygulanmasına yönelik kuralların denetimleri sonucunda bu güne kadar; 20.094 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı, belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan 1. ihlal kapsamında 40.891 kişi/işletmenin uyarıldığı, 2. ihlal kapsamında 9.974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.