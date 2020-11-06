Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan İzmir depremi açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan İzmir depremi açıklaması

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan İzmir depremi açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından İzmir'de meydana gelen deprem ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

06 Kasım 2020, Cuma 10:31 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanılmış, bu paylaşımlardan; 66 kişi tespit edilmiş, 30’u gözaltına alınmış, 3’ü tutuklandı" denildi.

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Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim’deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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