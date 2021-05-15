Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili son dakika genelgesi! Bakan Soylu'da duyurmuştu
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İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili son dakika genelgesi! Bakan Soylu'da duyurmuştu

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili son dakika genelgesi! Bakan Soylu'da duyurmuştu

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son dakika genelgesine göre cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılmayacak. Stadyumlarda belirli sayıda izleyici ve görevli olacak. Son dakika haberiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamalar da bulunmuştu.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 08:58 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Buna göre, cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.

TRT Haber'in haberine göre, Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi. Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi. Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi. Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı bağlantıda Süper Lig'de oynanacak şampiyonluk maçlarına ilişkin de uyarılarda bulunmuş ve cumartesi günü oynanacak maçların ardından şampiyonun belli olacağını anımsatmıştı.

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