Türkiye İçişleri Bakanlığından otel ve konaklama tesisleriyle ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığından otel ve konaklama tesisleriyle ilgili yeni genelge

Türkiye

İçişleri Bakanlığından otel ve konaklama tesisleriyle ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi.

28 Kasım 2020, Cumartesi 18:49 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi.  Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek.

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22.00'den sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak

Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamayacak. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak.

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