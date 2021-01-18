Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili açıklama: Devam edilecek

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili açıklama: Devam edilecek

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili açıklama: Devam edilecek

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Covid-19 salgını ile uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir." denildi. Bakanlık hafta sonu kısıtlamaya uymayan toplam kaç kişiye ceza kesildiğini açıkladı.

18 Ocak 2021, Pazartesi 10:41 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

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Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 15 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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