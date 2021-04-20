İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika TESUD açıklaması!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)” Yönetim Kurulu Yöneticilerinin son günlerdeki açıklamalarında ve basın yayın organları vasıtasıyla yapmış oldukları beyanlarında, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı görülmüştür.

Emekli amirallerce yayınlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında başlatılan soruşturma, halen devam etmektedir.

TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca da 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir.

Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için Başsavcılığa tevdi edilmiştir.

Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak Bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TESUD EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE DESTEK VERMİŞTİ

TESUD son olarak 104 emekli amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili süren tartışmalar sırasında gündeme gelmişti. Dernek, Milli Savunma Bakanlığı'nın "TESUD ve TEMAD Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri bazı amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti" şeklindeki haberini yalanlamıştı.

Derneğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı’na davet edildikleri işaret edilerek, "Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır" denmişti.