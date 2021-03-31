Siyaset İçişleri duyurdu! 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri duyurdu! 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Siyaset

İçişleri duyurdu! 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "Terör örgütünde çözülme devam ediyor, 30 yıllık örgüt mensubunun da olduğu 3 PKK’lı ikna yoluyla teslim oldu" açıklamasını yaptı.

31 Mart 2021, Çarşamba 20:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Hızlı bir çark
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Doğanın dostluğunu yeniden kazanalım
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı