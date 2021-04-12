İçişleri duyurdu: 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
12 Nisan 2021, Pazartesi 18:29 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensuplarının, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi.
AA
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