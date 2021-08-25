İçişleri duyurdu! 'Suikastçı' terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Eren-1 Şehit Jandarma Er Mehmet KARACI Operasyonu kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca, Çatak ilçesi Kato-Karataş Çukurları Mevkiinde, 19 Ağustos tarihinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince, J-İHA/SİHA, Atak Helipkopteri ve Hava Kuvvetleri destekli icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 Bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan, Rojin Amed kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu tespit edilmiştir.