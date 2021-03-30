Magazin İclal Aydın değişimiyle gündem oldu

İclal Aydın değişimiyle gündem oldu

Magazin

İclal Aydın değişimiyle gündem oldu

Oyuncu İclal Aydın, üç aydır sıkı ve dengeli bir diyet programı uyguladı ve fazla kilolarından kurtulmayı başardı.

30 Mart 2021, Salı 17:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son olarak TRT 1'de yayınlanan 'Egenin Hamsisi' dizisinde rol alan İclal Aydın, geçtiğimiz yıllarda kullandığı ilaçlardan dolayı kilo almıştı. Ünlü oyuncu, üç aylık diyetin sonunda yeni bir görüntüye kavuştu.

Adeta iğne ipliğe dönen İclal Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, beş ay önce yeni bir yola çıktığını ve üç aydır sıkı bir diyet programı uyguladığını açıkladı.

49 yaşındaki oyuncu, fazla kilolarından kurtulduktan sonra şimdi kilo kontrol dönemine geçtiğini belirtti. İclal Aydın'ın yeni halini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Emine Ün ve Ayşe Tolga gibi oyuncular, arkadaşlarına destek yorumları yazdılar.

İlgili Haberler
İclal Aydın: Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum...


Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Filiz Özkol
30 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Sorumsuz nişanlım evlenince düzelir mi?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
29 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
29 Mart haftasına astrolojik bakış: Verimli hafta
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Törenlerin kadroluları
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Funda Duru
Kalben: Kanunlar, gelenek ve kültür karşısında herkesin eşit olduğu bir düzende yaşamak istiyorum
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
İçten içe öldüren tehlike: Karaciğer Yağlanması
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merve Özbey kızı Elif Özüm'e kavuştuğu anı paylaştı