İclal Aydın değişimiyle gündem oldu
Oyuncu İclal Aydın, üç aydır sıkı ve dengeli bir diyet programı uyguladı ve fazla kilolarından kurtulmayı başardı.
30 Mart 2021, Salı 17:06 Son Güncelleme:
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Son olarak TRT 1'de yayınlanan 'Egenin Hamsisi' dizisinde rol alan İclal Aydın, geçtiğimiz yıllarda kullandığı ilaçlardan dolayı kilo almıştı. Ünlü oyuncu, üç aylık diyetin sonunda yeni bir görüntüye kavuştu.
Adeta iğne ipliğe dönen İclal Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, beş ay önce yeni bir yola çıktığını ve üç aydır sıkı bir diyet programı uyguladığını açıkladı.
49 yaşındaki oyuncu, fazla kilolarından kurtulduktan sonra şimdi kilo kontrol dönemine geçtiğini belirtti. İclal Aydın'ın yeni halini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Emine Ün ve Ayşe Tolga gibi oyuncular, arkadaşlarına destek yorumları yazdılar.