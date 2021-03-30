İclal Aydın değişimiyle gündem oldu

Son olarak TRT 1'de yayınlanan 'Egenin Hamsisi' dizisinde rol alan İclal Aydın, geçtiğimiz yıllarda kullandığı ilaçlardan dolayı kilo almıştı. Ünlü oyuncu, üç aylık diyetin sonunda yeni bir görüntüye kavuştu.

Adeta iğne ipliğe dönen İclal Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, beş ay önce yeni bir yola çıktığını ve üç aydır sıkı bir diyet programı uyguladığını açıkladı.

49 yaşındaki oyuncu, fazla kilolarından kurtulduktan sonra şimdi kilo kontrol dönemine geçtiğini belirtti. İclal Aydın'ın yeni halini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Emine Ün ve Ayşe Tolga gibi oyuncular, arkadaşlarına destek yorumları yazdılar.



