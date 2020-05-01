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Magazin İclal Aydın'ın acı günü

İclal Aydın'ın acı günü

Magazin

İclal Aydın'ın acı günü

Oyuncu İclal Aydın’ın anneannesi Sabire Çoker yaşamını yitirdi.

01 Mayıs 2020, Cuma 11:59 Son Güncelleme:
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Annesi Yücel Aydın ve anneannesi Sabire Çoker'in fotoğrafını Instagram’da paylaşan İclal Aydın şu açıklamayı yazdı:

https://www.instagram.com/p/B_ibJShFmJi/

Bir anne kızın son fotoğrafı bu. Her şeyi unutan annemin, annesini hatırladığı son gün. Anneannemizi birkaç gün önce kaybettik. Artık hiçbir şeyin farkında olmayan çocuk annem o geceden beri belki bunu hissettiğinden, belki bizim bilemediğimiz anne-evlat bağının gücünden hiç uyumuyor. Anneannem şimdi Ihlara’da kendi annesinin yanında yatıyor. Ihlara Vadisi kızı Sabire’yi yeniden göğsüne aldı..

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