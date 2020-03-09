Bilecikli İdlib gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, 33 askerin şehit olup kendisinin de yaralandığı saldırıyı anlatırken, "Güvenli bir bölgeye gitmek için mahalleden geçerken hepimizin orada olmasını bekleyerek hem topçu atışlarıyla hem de hava taarruzuyla hain bir saldırı gerçekleşti. Çok ağır bir bombardıman yağmuru vardı üzerimize. Yaralıları almaya gelen bütün ambulansları vurdular, bu hiç bir savaşta görülmemiştir" dedi.

Kırklareli Lüleburgaz ilçesindeki 65´inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli olan ve 7 aydır Suriye'de bulunan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından yaralanmıştı. İlk tedavisinin ardından baba evi olan Bilecik´in Bozüyük ilçesine gelen Ertemiz, İdlib'de o hain saldırıda şehit düşen Afyonkarahisarlı Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in kendisini arayarak görev yerinin İdlib'e çıktığını söyledi.

Erdemiz, "Orası daha başka bir mutluluk oldu. İdlib’e gitmek, oradaki mücadeleye katılmak, oradaki silah arkadaşlarımın yanında omuz omuza olmak sevindirdi. Hatta 2 gün erken gittim, iznim bitmeden. Ayın 22’si gibi Reyhanlı sınırdan içeriye giriş yaptık taburumuzla beraber yine aynı şekilde halkımızın sıcak dualarıyla, Türk bayraklarıyla, uğurlamalarıyla. Tabur komutanlarımızın ve üst düzey komutanlarımızın dikkat ve planlamaları, yönetimleriyle gelecek emirleri bekledik. Son derece başarılı bir şekilde ilerledik ayın 27’sine kadar; bu hain saldırı olana kadar çok iyi hiçbir personelimize, üst düzey komutanlarımıza zarar gelmeden şehit ve yaralı vermeden çok titizlikle ve güvenlikle yürütülen bir operasyondu. Her şeye ayrıntılı dikkat ediliyordu. Yani biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti, TSK, her operasyonu hiçbir sivile zarar gelmeyecek şekilde, hiçbir çocuğun burnu bile kanamayacak şekilde hareket ediyor. Titizlikle operasyon yapan bir ülke ve zaten amaçta bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını korumak, orada zulüm gören halka, bunların yaşanmamasını sağlamak. Bunu TSK’nın tüm dünyaya sadece ülkemizdeki vatandaşlara ve Suriye gibi bir yere değil, tüm dünyaya, TSK’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin orada bir işgalci olarak değil, bir işgali bitirmek için orada olduğunu bizim kanıtladığımızı düşünüyorum ben" dedi.

"Keşke şu anda da gidebilme imkanım olsa"

İdlib gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, tekrar o bölgeye gitme imkânı olmasını isteyerek, "Şehitlerimiz oldu, yaralılarımız oldu yani tabi ki çok acı verici, can yakıcı bir durum, ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinin ilk günüden beri zaten şehitler vererek savaşlarla kazanılan bir ülke. Gururluyum, keşke şu anda da gidebilme imkânım olsa. O halde de gel deseler, gitsek. Tekrar orada omuz omuza savaşsak, silah arkadaşlarımın yanında olabilsem ama bu tabi belli bir süre sonra olabilecek bir şey ama tabi ki orada olmayı tekrar istiyorum, savaşa katılmayı. Şuan ne durumdalar gerçi bilmiyorum, süreç nasıl ilerliyor bilmiyorum tedavilerimden dolayı" dedi.



