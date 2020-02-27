Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

Acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı

Suriye'nin İdlip kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında Uzman Onbaşı Şükrü Elibol şehit düştü. Elibol'un şaadet haberi Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 2 yıllık evli olan şehit askerin eşi Özlem Elibol'un 8 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuk bekledikleri öğrenildi. Özlem Elibol'un, 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.

Samsun Valisi Osman Kaymak da sosyal medya hesabından şehit haberini duyurdu. Vali Kaymak, paylaşımında, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşerimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş, Barışı Destekleme Harekatı kapsamında Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit oldu.

Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24), Barışı Destekleme Harekatı kapsamında Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Baykuş’un şehadet haberi, yetkililer tarafından Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'nde ikamet eden eşi Ayşe Baykuş'a, Dulkadiroğlu ilçesi Yeneşehir Mahallesi'ndeki ikamet eden baba Ali ve anne Zeynep Baykuş’a bildirildi. Şehidin naaşının yarın memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verilmesi beklendiği aktarıldı.





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