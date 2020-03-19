Türkiye İdlib'den acı haber! Bir asker şehit

İdlib'den acı haber! Bir asker şehit

Türkiye

İdlib'den acı haber! Bir asker şehit

Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit oldu.

19 Mart 2020, Perşembe 17:06 Son Güncelleme:
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Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun." denildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal da şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünal, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

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