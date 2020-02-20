Dünya İdlib’in güneyinde rejim unsurları vuruluyor! DHA görüntüledi

İdlib’in güneyinde rejim unsurları vuruluyor! DHA görüntüledi

Dünya

İdlib’in güneyinde rejim unsurları vuruluyor! DHA görüntüledi

İdlib’in güneyinde Suriye rejimin bulunduğu noktalar vuruluyor. Ilımlı askeri muhalifler, bölgedeki rejim unsurlarına karadan da darbe vuruyor.

20 Şubat 2020, Perşembe 19:44 Son Güncelleme:
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Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne giren muhaliflerin rejim güçleri ile şiddetli çatışmalar yaşadığı belirtiliyor. Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi. Neyrab, 3 Şubat'ta rejim güçlerinin eline geçmişti.   

Stratejik bir noktada yer alıyor

Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

Hasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİB (Suriye) (DHA)

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