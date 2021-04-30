Türkiye İDO: Tam kapanmada tüm biletli hat seferleri iptal

İDO: Tam kapanmada tüm biletli hat seferleri iptal

Türkiye

İDO: Tam kapanmada tüm biletli hat seferleri iptal

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tüm biletli hat seferleri iptal edildi.

30 Nisan 2021, Cuma 13:09 Son Güncelleme:
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TRT Haber'in haberine göre, İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) 30 Nisan-17 Mayıs arasındaki seferlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tam kapanma kararı nedeniyle 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tüm biletli hat seferlerimiz iptal edilmiştir. İptal olan seferler için fiyat farkı ödemeden değişiklik yapılabilecek. Tam kapanma süresince Eskihisar-Topçular feribot seferleri ise devam edecek."


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