Magazin İdo Tatlıses: Düğünsüz damat olmaz

İdo Tatlıses: Düğünsüz damat olmaz

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İdo Tatlıses: Düğünsüz damat olmaz

Geçtiğimiz gün yakın arkadaşlarının doğum günlerini kutlamak için Vadistanbul'da objektiflere yansıyan İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli, yakın zamanda yapılacak olan düğünleri hakkında konuştu.

11 Kasım 2020, Çarşamba 12:55 Son Güncelleme:
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İdo Tatlıses "Öncelikle kameralar önünde Yasemin'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı" dedi.

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'Bir an önce geçmesini bekliyoruz'

28 yaşındaki şarkıcı, "Düğün konusuna gelirsek ülkemizdeki corona olaylarının bir an önce geçmesini bekliyoruz. Çünkü düğünsüz damat olmaz" diyerek, muhabirlere cevap verdi.


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