İdo Tatlıses: Düğünsüz damat olmaz

İdo Tatlıses "Öncelikle kameralar önünde Yasemin'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı" dedi.

'Bir an önce geçmesini bekliyoruz'

28 yaşındaki şarkıcı, "Düğün konusuna gelirsek ülkemizdeki corona olaylarının bir an önce geçmesini bekliyoruz. Çünkü düğünsüz damat olmaz" diyerek, muhabirlere cevap verdi.







