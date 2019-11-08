İdo Tatlıses yemin etti
Bedelli askerlik yasasından faydalanan İbrahim Tatlıses’in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, ekim ayında Tekirdağ'daki birliğine teslim olmuştu. 27 yaşındaki şarkıcı yemin etti.
Bedelli askerlik yasasından faydalanan İbrahim Tatlıses’in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, ekim ayında Tekirdağ'daki birliğine teslim olmuştu. İdo yemin etti.
Tezkere alacak
Yemin töreninin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. İdo Tatlıses, önümüzdeki günlerde tezkere alacak...
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