İDO ve BUDO seferleri iptal
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
29 Ocak 2020, Çarşamba 08:58 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 29 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler
- Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi,
- Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi,
- Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi,
- Bostancı- Yenikapı- Bandırma 12.00 seferi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi,
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
- 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,
- 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,
- 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi,
- 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.
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