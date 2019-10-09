İdrar kaçırma sorunu için ne yapmalı?

Ülkemizde 3 milyon kadın idrar kaçırma problemiyle karşı karşıya.

İdrar kaçıran kadınları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 2 yıl önce “Hayatta kaçırılan anların” hikayelerini konu alan ve tüm Türkiye ile birlikte kaleme alınan kitap projesinden sonra, Kontinans Derneği, Canped ve Nergis Kumbasar, 2019-2020 yılında önemli bir projeye daha imza atmak için buluştu.

İlk durakları olarak İstanbul’u seçen bu ekip 8 şehir daha dolaşarak hastalıkla ilgili daha çok insana ulaşmayı amaçlıyor.

Sıradaki durak Ankara

Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü’nün ikinci durağı ise 15 Ekim tarihinde Ankara’da olacak.

Ardından Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon belediyelerinde de bilgilendirme seminerleri düzenlenecek.

Bilgilendirme seminerleri ile birlikte Nergis Kumbasar sokak röportajları ile konuyu daha çok kadına duyurmayı hedefliyor.

İdrar kaçırmanın insanların sosyal yaşamını etkileyen bir hastalık olduğunun altını çizen Kontinans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkesen, genel olarak bu hastalığın 40 yaşından sonra kadınlarda daha sık görüldüğünü belirtirken, ileriki yaşlarda ise hem kadınlarda hem de erkeklerde yaşandığını belirtti.

“Hastalar önyargıyla doktora gidiyor”

Bu hastalığın belirtisinin arkasında çok fazla hastalık da yatabildiğini ifade eden Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, doğru ve hızlı tedavi için idrar kaçırmanın tiplerini ve sebeplerini de kontrol etmenin önemine vurgu yaptı.

Hastaların tedavi noktasında ilaç ya da ameliyat ön yargısıyla doktora gittiğine dikkat çeken Tarcan şöyle devam etti: “Nasıl ve ne zaman idrar kaçırıyorsunuz? Ani bir sıkışma hissiyle mi? Bunun adı sıkışma tipi idrar kaçırma. Öksürmeyle, aksırmayla yapılan idrar kaçırmaya ise stres tipi idrar kaçırma diyoruz. Her ikisine de sahipseniz karışık tipte idrar kaçırma. Hiç fark etmeden devamlı damla damlaysa, bunun adı da devamlı tipte idrar kaçırma. Hareket kabiliyetiniz iyice azalmışsa ve hareket güçlüğü yaşıyorsanız, buna da fonksiyonel tipi idrar kaçırma diyoruz. Hekimin bunu iyi ayırt etmesi lazım. Doktorlar bununla ilgili size detaylı sorular sorar. Bazen sorularla cevap bulunamayınca testlerle de idrar kaçırmanın hangisi olduğu ortaya çıkar.”

İdrar kaçırmada hastalığın tiplerinin çok önemli olduğunu söyleyen Oktay Demirkesen, “40-50’lerde stres tipi idrar kaçırma daha sık yaşanıyor. Daha ilerleyen yaşlarda ise fonksiyonel tipi idrar kaçırma oluyor her iki tarafta. Hangi sebepten olduğu ayırt edildikten sonra ise tedavi şekli belirleniyor” dedi.

Kahkaha atarken ya da gülerken de idrar kaçırmaları yaşanmasına değinen Tufan Tarcan, “Eğer çocuklarınız 4 yaşını doldurmuş ve hala daha tam kuru değilse bir hekime başvurması gerekiyor. Masum idrar kaçırmanın önüne bir an önce geçilmeli. Çocuklarda sosyal etkileri olabiliyor. Hatta böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor” diye konuştu.

Yürüyüş ve pilatesin pozitif etkisi





Gebelik döneminin risk faktörü taşıdığına dikkat çeken Demirkesen, “Yürüyüş ve pilatesin idrar kaçırmaya pozitif etkisi var. Stres tipi idrar kaçırmaya özellikle faydası olacağını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Nergis Kumbasar’ın eğitim görmüş kadınların dahi bu rahatsızlığı arkadaşlarıyla konuşmasından rahatsızlık duyduklarını sorması üzerine ise Tufan Tarcan şöyle cevap verdi: “60 yaşın üzerinde her 3 kadından 1'i idrar kaçırma problemi yaşıyor. İdrar kaçıran kadınların yüzde 12’si sadece bu sebeple hekime gidiyor. Spor ve kilo önemli bu hastalıkta. Fazla kilolardan kurtulmamız lazım. Ikınma alışkanlığı zararlı bir alışkanlık. Rahatça dışkılamak, ilerleyen süreçlerde bu hastalığa yakalanmamak için önemli. Beslenmeye ve sigaraya dikkat etmek gerek. Sigara mutlaka kesilmeli. Hastalarda hekime gittiği zaman daha kötü olma korkusu var.”

“Uzman doktora görünmek önemli”





Yanlış uygulamalar yaşanmaması için konunun uzmanı doktorlarla hastaların buluşması gerektiğini belirten Demirkesen, “Yoksa yanlış uygulamalar yaşanabiliyor. Bunlar da hastalarda olumsuz durumların yaşanmasına sebep verebiliyor” diye konuştu.

Oktay Demirkesen sözlerini şöyle tamamladı: “Birinci sıraya hayat tarzı değişikliğini koymak lazım. Sıvı tüketimi, şeker tüketimi bunlar düzene sokulmalı. İdrar kaçırma tipine göre sonra yol ayrımına giriliyor. Çok çeşitli tedaviler var. Mesane içine yapılacak enjeksiyon tedavisinde başarı oranı ise yüksek. Yaşlar büyüdükçe vücut aksaklıkları daha çok ortaya çıkıyor. İdrar yapmayla ilgili hayat kalitesini düşüren sıkıntılar oluşabiliyor. Uyku düzeni bozuluyor” dedi.





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