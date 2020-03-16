Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs sanat ve spor camiasında da sık görülmeye başlandı. Virüsün son kurbanı İngiliz ünlü aktör İdris Elba oldu. İngiliz aktör İdris Elba sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Öte yandan ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi de pozitif çıkmıştı.

Idris Elba kimdir?

Idrissa Akuna Elba, 6 Eylül 1972 tarihinde İngiltere’nin Londra şehrinde dünyaya gelmiştir. Oyuncu, yapımcı, şarkıcı, rapçi ve DJ’dir. İlkokul eğitimine Caning Town’da bir okulda başlamıştır ve oyunculuk hayatına ise bu okulda merak sarmıştır. Aynı zamanda genç yaşlarında barlarda DJ’lik yapmıştır. “DJ Big Driis” takma adını kullanmıştır. Hip-hop soul müzisyenidir.

Henüz 20 yaşlarındayken İngiliz ve Amerikan filmlerinde yer almaya başlayan Idris Elba, “The Wire” dizisindeki uyuşturucu baronu rolü “Stringer” ve “Luther” dizisindeki “John Luther” karakteri ile büyük bir ün kazanmıştır. Daha sonra “American Gangster”, “Mandela: Özgürlüge Giden Uzun Yol”, “The Losers”, “Thor”, “Prometheus” ve “Pacific Rim” gibi büyük yapımlarda yer almıştır.

2015 yapımı “Beasts of No Nation” filmindeki “Commandant” rolü ile 73. Altın Küre Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve 69. BAFTA Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere birçok adaylık elde etmiştir. Bir yıl sonra “Star Trek Sonsuzluk”, “Thor: Ragnarök” gibi filmlerde yer almıştır.

Idris Elba son olarak ise 13 Temmuz 2019 tarihinde yayına giren “Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw” filminde “Brixton Lore” karakterine hayat vermiştir.